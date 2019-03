Peres critica semifinal Santos x Corinthians na segunda-feira à noite

O presidente do Santos, José Carlos Peres, criticou a marcação do jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista entre Santos e Corinthians, para uma segunda-feira, o dia 8 de abril, às 20 horas, no Pacaembu.

"Eu lamento bastante. Não gostei da segunda-feira. Acho que é um jogo que merece um domingo ou um sábado. Mas a televisão resolveu colocar na segunda-feira. E a gente é obrigado a seguir. É para isso que a gente assina o contrato", disse o presidente. "Isso sempre traz um prejuízo para o torcedor. Uma coisa é se deslocar no domingo; outra é se deslocar em um dia de trabalho e de trânsito", acrescentou Peres.

Adversário na semifinal, o Corinthians também mostrou descontentamento com o calendário, apontando que a reclamação santista é justa em função dos transtornos que a decisão causará o torcedor do clube.

"Se fosse mando do Corinthians, eu não gostaria. O Santos tem todo o direito. Tem a televisão, São Paulo e Palmeiras no domingo. A gente tem de entender que o calendário nosso é isso aí", disse o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez.

A marcação de Santos x Corinthians para segunda à noite foi a grande surpresa do Conselho Técnico que definiu datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista que foi realizada na manhã desta quinta-feira na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

A data procura contemplar as necessidades do time santista, que tem um compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil no próximo dia 4, uma quinta, fora de casa, diante do Atlético Goianiense. Além disso, o segundo duelo entre São Paulo e Palmeiras ocorrerá no dia 7, um domingo.

Palmeiras e São Paulo abrem as semifinais do Campeonato Paulista neste sábado, às 18 horas, no Morumbi. No domingo, o clássico entre Corinthians e Santos será disputado em Itaquera às 16 horas.