Petros é poupado em dia de testes no São Paulo

O volante Petros não participou dos treinos desta sexta-feira no São Paulo. Com dores na coxa direita, o jogador foi poupado pelo técnico Dorival Junior, que deu as primeiras dicas do time que poderá enfrentar o Atlético-MG na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Sem Petros, Jucilei atuou à frente da linha defensiva. No lugar de Cueva, que joga as Eliminatórias e não deve estar em campo contra os mineiros, Dorival escalou Jonatan Gómez. Como esperado, Bruno Alves substituiu Arboleda e Júnior Tavares voltou a treinar na formação principal.

Os titulares jogaram sem goleiros, com Éder Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Júnior Tavares formando a linha de defesa; Jucilei como primeiro volante; Gómez, Hernanes, Lucas Fernanes e Marcos Guilherme formando a linha ofensiva; e Lucas Pratto, adiantado. Na atividade realizada em um terço do gramado, Dorival ainda fez testes com Gilberto, Shaylon e Maicosuel, nas posições de Pratto, Gomez e Lucas Fernandes.

Apesar de não ter participado da atividade tática, Petros esteve em campo para o aquecimento e assistiu à movimentação dos colegas. Sua situação não preocupa, em princípio. O zagueiro Lugano também deixou o treino pouco depois do aquecimento, com dores na panturrilha direita. Ele está fora dos planos do treinador para o próximo jogo.