Pikachu se diz 'mais tranquilo', mas cobra vitórias do Vasco fora de casa

O Vasco deu uma resposta à torcida e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro na última segunda-feira, ao derrotar ao Bahia por 2 a 1, em São Januário. O resultado aliviou um pouco a pressão sobre o elenco, como avaliou Yago Pikachu, mas o próprio jogador alertou para a necessidade de o time voltar a vencer fora de seus domínios.

"Para sairmos dessa situação, precisamos pontuar. É claro que nos incomoda não conseguir vencer fora de casa, mas temos três jogos agora fora de casa e vamos procurar mudar essa história. Não vamos manter essa reação se continuarmos ganhando apenas em São Januário", declarou nesta terça.

O resultado de segunda encerrou a série de cinco jogos sem vitória do Vasco, e foi apenas o segundo triunfo da equipe no Brasileirão em 12 partidas. Fora de casa, porém, o time carioca ainda não venceu na competição. A meta, agora, é encerrar este tabu diante do Santos, quinta-feira, em jogo atrasado da terceira rodada.

"Iremos enfrentar o Santos, uma equipe de qualidade e que está numa crescente. Será um jogo difícil, mas a vitória de ontem nos trouxe um pouco mais de tranquilidade e confiança", considerou.

Se o triunfo trouxe "tranquilidade" para o Vasco, fez o mesmo com Pikachu, que marcou um gol e deu assistência para o outro. Ele vinha sendo questionado pela torcida e chegou a ser barrado pelo técnico Alberto Valentim. "Claro que voltar a marcar dá mais confiança, e vou tentar dar meu melhor para ajudar sempre", afirmou.