Por final da Libertadores, CBF antecipa última rodada da Série B para o dia 29

A final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos, no próximo dia 30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, impactou diretamente na Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou que antecipou todos os 10 jogos da 38.ª e última rodada da competição, marcados para a mesma datada da decisão continental, para o dia 29, uma sexta-feira.

A mudança ocorre por iniciativa da própria entidade e tem por objetivo reforçar o protagonismo da final única da principal competição continental da América do Sul, que pela primeira vez será realizada no Brasil e é considerada como uma grande conquista da organização, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do futebol brasileiro.

Anteriormente, a CBF já havia anunciado alterações nos três jogos da 33.ª rodada do Brasileirão, que aconteceriam no dia 30 - Ceará x Athletico-PR, na Arena Castelão, em Fortaleza; Internacional x Red Bull Bragantino, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre; e Atlético-MG x Fortaleza, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Eles foram adiados para o dia 31.

As 10 partidas da Série B que passam para o próximo dia 29 serão disputadas às 21h30 (de Brasília), nos mesmos estádios em que já estavam marcadas.

Confira a 38.ª rodada da Série B:

América-MG x Avaí - estádio Independência, em Belo Horizonte

Figueirense x Ponte Preta - estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

CRB x Cuiabá - estádio Rei Pelé, em Maceió

Guarani x Juventude - estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Botafogo-SP x Operário-PR - estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Paraná x Cruzeiro - estádio Durival Britto, em Curitiba

Brasil-RS x Vitória - estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)

Náutico x CSA - estádio dos Aflitos, no Recife

Sampaio Corrêa x Oeste - estádio Castelão, em São Luis

Chapecoense x Confiança - Arena Condá, em Chapecó (SC)