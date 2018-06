Portuguesa bate Água Santa em Diadema e se reabilita na Série A2

Não foi nada fácil, mas a Portuguesa conquistou sua primeira vitória na edição de 2018 do Campeonato Paulista da Série A2. Na tarde desse sábado, no estádio Distrital do Inamar em Diadema, a Lusa visitou e venceu o Água Santa por 1 a 0, em jogo válido pela segunda rodada.

Os dois times buscavam a reabilitação. A Portuguesa tinha perdido no Canindé, por 1 a 0, para o Batatais, mesmo placar que o Água Santa tinha levado do Taubaté.

Apesar do placar positivo para a Lusa, o time da casa pressionou durante todo o jogo, mas a equipe da capital soube se defender para ficar com os três pontos, os seus primeiros na competição.

Sob forte calor e muita chuva, o jogo começou truncado. Mas o visitante abriu o placar logo aos 15 minutos. Após cruzamento da direita, o atacante Gabriel Duarte cabeceou firme para o fundo das redes. A partir daí, o Água Santa se abriu e foi ao ataque, dando espaços para os contra-ataques da Portuguesa.

O segundo tempo teve o mesmo panorama, mas ninguém mais balançou as redes. "O time evoluiu e vai melhorar ainda muito mais. O importante, porém, foi vencer. Isso vai dar mais tranquilidade para nossos jogadores", comentou o técnico da Portuguesa, Guilherme Alves.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira para a disputa da terceira rodada da Série A2. O Água Santa joga mais uma vez no Distrital do Imanar, onde recebe o Batatais, às 16 horas. Um pouco mais tarde, às 20h, a Lusa encara a Internacional de Limeira no Estádio Major Levy Sobrinho.