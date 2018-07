Possível titular, Evander celebra momento no Vasco e projeta sequência

O jovem Evander é uma das apostas do Vasco para o futuro e tem mostrado nesta reta final de Campeonato Brasileiro o porquê deste status. Depois de marcar um golaço contra o Santos, ganhou a confiança do técnico Zé Ricardo e se tornou peça constantemente utilizada nas partidas. Agora, sonha com uma sequência como titular.

+ Confira a classificação do Brasileiro Série A

"Acho que amadureci mais, por isso consegui esses bons jogos. A confiança também foi importante. Quando saiu o gol contra o Santos, a confiança foi lá em cima. Consegui apresentar o futebol que sempre tive", declarou em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Evander ainda não sabe se será titular diante do Cruzeiro neste domingo, no Mineirão. Depois do gol contra o Santos, ele começou a partida contra o Atlético-MG, mas foi reserva contra São Paulo e Atlético-PR. O próprio volante ampliou o mistério sobre sua escalação no fim de semana.

"O Zé ainda está vendo o que pode acontecer, ainda não definiu. O Jean é um cara de mais contenção, mantém a defesa, dá mais marcação. Eu dou mais qualidade no passe, na saída de bola. E acaba trocando a função do Wellington, que fica mais preso quando eu jogo", considerou o jogador.

O certo é que o Vasco terá o retorno de Anderson Martins. Recuperado de contusão, o zagueiro voltou aos treinos esta semana e estará à disposição de Zé Ricardo. "É um reforço importante. Também vamos ter a volta do Madson. Serão importantes", afirmou Evander.