Pressionado, Cruzeiro reencontra Felipe Conceição em jogo decisivo contra o Remo

A dois pontos da zona de rebaixamento e pressionado pela sequência de seis jogos sem vitória, o Cruzeiro reencontrará o técnico Felipe Conceição em confronto direto contra o Remo nesta terça-feira, às 19 horas, no estádio Baenão, em Belém, pela 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro e Felipe Conceição começaram o ano com a ideia de ter um longo projeto, mas a sintonia acabou após 19 jogos com oito vitórias, três empates e oito derrotas (47,36% de aproveitamento). O time mineiro, que havia alegado comum acordo na saída do comandante, ainda foi obrigado a confirmar a demissão e fazer o pagamento para evitar novas sanções da Justiça.

Mozart Santos foi o escolhido para a vaga de Conceição. O treinador, porém, vem em baixa. O Cruzeiro apanhou de 3 a 0 do Avaí na rodada passada e está a um degrau da zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos. O aproveitamento do time na competição é de apenas 30,6%. "Em relação à diretoria, eu entendo também a pressão que acontece em torno dos resultados, e é muito natural isso. Para mim, eles me passaram um apoio e confiança, então é continuar o meu trabalho e me preparar nesses dois dias para enfrentar o Remo", disse o treinador sobre uma possível demissão.

Enquanto isso, o Remo é outro time desde a chegada de Felipe Conceição. Vindo de duas vitórias seguidas, sendo a última por 2 a 1, sobre a Ponte Preta em Campinas, o Remo deixou a lanterna e a zona de rebaixamento, aparecendo na 14.ª colocação com 13 pontos. "Ainda não ganhamos nada. Temos muitos jogos no campeonato e precisamos olhar para a parte de baixo para sair o mais rápido possível de perto dessa zona. Temos muito trabalho pela frente", disse.

No Cruzeiro, o atacante Marcelo Moreno não foi relacionado. O mesmo aconteceu com Claudinho. Ambos foram titulares na rodada passada. O meia Giovanni está suspenso e também fica fora. Raúl Cáceres, Henrique e Geovane seguem no departamento médico. Já o volante Adriano não jogará por conta do nascimento da filha no Rio de Janeiro.

Recuperado de desgaste muscular, o volante Matheus Barbosa é uma das novidades na lista de relacionados. Outro que aparece é o zagueiro Ramon. O lateral Matheus Pereira e o atacante Guilherme Bissoli também foram lembrados por Mozart Santos, que inclusive volta de suspensão.

No Remo, Felipe Conceição não terá jogadores suspensos e a tendência é repetir o time que venceu a Ponte Preta na rodada passada. Rafael Jansen, Anderson Uchôa, Felipe Gedoz e Erick Flores seguem pendurados.

"O segredo da equipe não é a parte tática. É a atitude, empenho e entrega dos atletas. É fundamental como estão se doando para a equipe. Todos que jogaram e não jogaram estão lutando juntos e ajudando de alguma maneira. Ficamos felizes com essa união. Agora é continuar nesse caminho de união, trabalho e entrega. Nem sempre iremos ganhar, mas isso não pode faltar", completou Felipe Conceição.

FICHA TÉCNICA

REMO x CRUZEIRO

REMO - Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Anderson Uchoa, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz, Dioguinho e Erick Flores; Victor Andrade. Técnico: Felipe Conceição.

CRUZEIRO - Fábio; Norberto, Léo Santos, Rhodolfo e Jean; Ariel Cabral, Lucas Ventura, Marcinho, Rafael Sobis e Bruno José; Guilherme Bissoli. Técnico: Mozart Santos.

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio Baenão, em Belém (PA).