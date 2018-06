Primeira Liga muda formato e espera aval da CBF para disputa durante a Copa

A terceira edição da Copa da Primeira Liga será diferente nos próximos três anos. Os clubes participantes aprovaram em reunião nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, a mudança do formato da competição, que extinguiu a fase de grupos e agora será disputada no formato de mata-mata desde o começo. Das oitavas de final até a grande decisão, serão jogos de ida e volta.

Outra mudança, mas que ainda não foi confirmada, é a data de disputa da competição. Os membros da Primeira Liga aguardam o aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder confirmar a disputa entre junho e julho, período sem jogos no calendário brasileiro por conta da realização da Copa do Mundo.

A Primeira Liga comunicou que "manterá contato com a CBF, a fim de dialogar sobre um modelo de competição que permita a inclusão no calendário de eventos da entidade".

O novo presidente da Primeira Liga, Marcos Salum, que também é mandatário do América-MG, foi responsável por conduzir a reunião e apresentar as propostas. Ele assumiu o comando em janeiro deste ano, após o fim do mandato de Gilvan de Pinho Tavares, ex-presidente do Cruzeiro.

A Primeira Liga é composta por 16 clubes, sendo 10 da elite e seis da segunda divisão do futebol nacional. Na primeira edição, o Fluminense foi o campeão. Ano passado, o Londrina derrotou o Atlético-MG nos pênaltis e levantou a taça.