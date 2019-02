PSG bate Bordeaux, mas Cavani se lesiona e vira dúvida contra United

Após perder a invencibilidade, o Paris Saint-Germain se recuperou e venceu o Bordeaux por 1 a 0, neste sábado, no Parque dos Príncipes, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. Apesar da vitória, o time sofre com a preocupação por Edinson Cavani. O atacante uruguaio fez o gol de pênalti com um forte chute e saiu mancando logo depois, aos 42 minutos do primeiro tempo.

A apreensão é grande porque o time francês já não poderá contar com Neymar para o jogo contra o Manchester United, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O brasileiro se recupera de nova fratura no quinto metatarso do pé direito e não tem data exata para retornar ao time.

Usando muletas, Neymar assistiu ao jogo das tribunas do estádio parisiense. Antes da partida, o PSG homenageou os jogadores da base do Flamengo mortos no CT do Ninho do Urubu, exibindo o escudo do clube carioca no telão. Ainda antes do início do jogo, houve um minuto de silêncio com aplausos para lembrar o argentino Emiliano Sala, cujo corpo foi encontrado na última quinta-feira após acidente aéreo.

Vestindo camisetas com seus nomes em mandarim em homenagem ao Ano-Novo Chinês, os jogadores do PSG não arriscaram muito no primeiro tempo, mas decidiram a partida antes do intervalo. Cavani, aos 42 minutos, converteu a penalidade. Por outro lado, o Bordeaux não teve muita criatividade para aproveitar o fraco ritmo exibido pelo rival ao longo de todo o jogo.

Depois da partida, o treinador Thomas Tuchel expressou sua preocupação com Cavani e lamentou a possibilidade do jogador estar fora da partida contra o United. Outra baixa certa para o jogo é o volante Verratti, também lesionado.

Com a vitória, o PSG chegou a 59 pontos e segue com ampla vantagem na primeira colocação da tabela. O Lille, segundo colocado, tem apenas 46. Já o Bordeaux está na 12ª posição, com 28 pontos.