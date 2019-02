PSG x Bordeaux: onde assistir ao vivo e horário da partida

Depois de perder a invencibilidade no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain volta a campo neste sábado pelo nacional, para enfrentar o Bordeaux, às 14h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela 24ª rodada da competição.

Onde assistir PSG x Bordeaux?

A partida terá transmissão do canal francês TV5. O PSG entra em campo como líder com 56 pontos, dez à frente do Lille, segundo colocado. Já o Bordeaux ocupa apenas a 12ª colocação, com 28 pontos.

Na última quarta-feira, o PSG derrotou o Villefranche por 3 a 0 e avançou na Copa da França. Mas na última rodada do Francês, o time parisiense perdeu por 2 a 1 para o Lyon e viu sua invencibilidade na competição chegar ao fim. O Bordeaux também tropeçou na última rodada. Fora de casa, perdeu por 1 a 0 para o Olympique.

O PSG vai enfrentar o MAnchester United na terça-feira, pela Liga dos Campeões. Por isso, o técnico Thomas Tuchel deve manter seu estilo de fazer um rodízio entre os jogadores, mas deverá poupar os principais atletas.

VEJA OS JOGOS DA 24ª RODADA DO CAMPEONATO FRANCÊS

Sexta-feira

17h45 Dijon x Olympique

Sábado

14h Paris Saint-Germain x Bordeaux

17h Amiens x Caen

17h Strasbourg x Angers

Domingo

12h Montpellier x Monaco

12h Toulouse x Reims

12h Nantes x Nimes

14h Guingamp x Lille

14h Rennes x Saint-Etienne

18h Nice x Lyon