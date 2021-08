Rafael Moura comemora primeiro gol pelo Botafogo e espera mais oportunidades

Contratado sob muita expectativa, Rafael Moura marcou o seu primeiro gol pelo Botafogo neste domingo na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 16.ª rodada da Série B. E o atacante comemorou renovando o compromisso com o clube.

"Feliz demais com esse primeiro gol. Estava muito ansioso. Quem me conhece, sabe que eu me cobro bastante. Eu treino demais pra isso", disse o jogador na saída do gramado.

Leia Também Botafogo vence a Ponte Preta em casa e chega à 4ª vitória seguida na Série B

Além da comemoração, Rafael Moura também cobrou mais oportunidades dentro de campo para mostrar que pode ajudar o time a conquistar o acesso. "Faltam oportunidades, né? São 13 jogos e eu tenho jogado sempre 10, 15 minutos, mas entendendo o processo que era necessário, pois fiquei 100 dias parado. Tomara que venha uma sequência maior de minutos jogados e de gols também, porque atacante também precisa estar em campo pra demonstrar o seu potencial", completou.

O Botafogo chegou à sua quarta vitória consecutiva na Série B do Brasileiro, assumindo a oitava posição com 25 pontos. Dois atrás do Goiás, quarto colocado e primeiro time dentro do G4 - a zona de acesso.

O time agora voltará a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Operário-PR, às 21h30, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).