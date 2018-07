Ralf sofre lesão no ombro e desfalca o Corinthians por até dois meses

O volante Ralf deslocou o ombro esquerdo durante o empate sem gols com o Vitória e deverá ser desfalque do Corinthians por até dois meses. O jogador se machucou no fim do primeiro tempo e precisou ser substituído por Gabriel, que deverá ser o dono da posição durante o período.

"Ele apresentou uma luxação. Amanhã (quinta-feira), chegando em São Paulo vamos fazer os exames para ter um diagnóstico melhor e definir a conduta. Se for uma luxação, não cirúrgico, mais ou menos um mês e meio. Se for cirúrgico, dois meses, mais ou menos", disse o médico Ivan Grava, em entrevista ao Globoesporte, em Salvador.

Grava vai esperar alguns dias para saber se o volante precisará passar por cirurgia. "Existir, existe (a possibilidade). Só com os exames conseguiremos saber para tomar a melhor conduta", comentou.

Além de Ralf, outro desfalque certo é o volante Renê Júnior. Ele se machucou no treino de terça-feira e aguarda exames para saber a gravidade da lesão.

Sem os dois volantes, Carille deve escalar Gabriel e Maycon para encarar o Atlético-MG, domingo. Outro volante é Paulo Roberto. O garoto Mantuan também é da posição, mas tem sido utilizado como lateral-direito.