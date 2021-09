Raphael Veiga comemora recuperação do Palmeiras: 'Dá confiança para terça'

Raphael Veiga foi um personagem importante na recuperação do Palmeiras no duelo deste sábado contra a Chapecoense. Autor do primeiro gol na vitória por 2 a 0, o meia palmeirense valorizou o resultado no jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, pelo qual o Palmeiras havia vencido apenas um dos seus últimos cinco compromissos.

O Palmeiras terá uma sequência de jogos importantes na próxima semana, começando pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Atlético-MG na terça-feira, no Allianz Parque. Veiga também destacou a importância da vitória deste sábado para dar confiança para o compromisso contra o clube mineiro.

"O Palmeiras quando entra em uma competição sempre entra para vencer. Esta é uma vitória importante para retomar a confiança e dar confiança para o jogo de terça-feira (contra o Atlético-MG)", disse Raphael Veiga.

Mesmo fora de casa, o time paulista conquistou uma vitória consistente diante do lanterna da competição. Raphael Veiga marcou logo aos nove minutos e Luiz Adriano ampliou aos 27. O meia tratou como normal a queda de rendimento no segundo tempo, no qual o adversário catarinense atacou com mais frequência.

"A gente fez um bom jogo, baixamos um pouco o nível no segundo tempo, normal, pelo cansaço um pouco, enfim. Mas importante valorizar a vitória, a gente precisava. Todos se doaram e vencemos"

No próximo sábado, o Palmeiras tem clássico pela frente, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira é vice-líder do Brasileirão, com 38 pontos, e espera seguir pontuando para não ver o líder Atlético-MG abrir vantagem, nem ser ultrapassado pelo Flamengo, terceiro colocado e que tem dois jogos atrasados.