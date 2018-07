Real Madrid contrata lateral-direito Odriozola, da Real Sociedad

De olho na próxima temporada europeia, a diretoria do Real Madrid anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Álvaro Odriozola, que pertencia à Real Sociedad. O reforço vai assinar contrato de seis temporadas se for aprovado nos exames físicos e médicos.

O jogador de 22 anos foi formado na própria base da Real Sociedad. Já teve passagens pelas equipes juvenis da seleção espanhola e estava com a equipe principal na Copa do Mundo da Rússia. Os dois clubes não revelaram os valores envolvidos na negociação, mas a imprensa espanhola estima que o time de Madri tenha desembolsado 40 milhões de euros (cerca de R$ 181 milhões) pelo jogador.

O reforço seria o primeiro pedido do técnico Julen Lopetegui, que assumiu a equipe durante a Copa após ser demitido do comando da seleção espanhola, a dois dias da estreia do time na Rússia. O treinador teria se interessado pelo futebol de Odriozola durante a preparação da Espanha para o Mundial.

Em comunicado, a Real Sociedad agradeceu ao jogador. "Agradecemos o profissionalismo e o compromisso demonstrados durante sua permanência no clube desde seus primeiros anos, na primeira equipe. Ao mesmo tempo, desejamos o melhor para o seu futuro pessoal e profissional", registrou o clube.