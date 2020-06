Real Madrid vence Real Sociedad e assume a liderança do Espanhol

Com gols de Sergio Ramos, de pênalti, e Karim Benzema, o Real Madrid venceu, neste domingo, a Real Sociedad por 2 a 1, para superar o Barcelona e assumir a liderança do Campeonato Espanhol. A polêmica arbitragem acabou marcando a partida em San Sebastián, um duelo em que a equipe de Zinedine Zidane esteve longe de apresentar um futebol brilhante.

Sergio Ramos converteu um pênalti sofrido pelo brasileiro Vinícius Júnior aos cinco minutos do segundo tempo. Aos 20, Benzema marcou seu gol com um chute de direita, sendo que o lance só foi validado após consulta ao VAR, pois havia dúvida se o atacante francês havia dominado a bola com o auxílio do braço.

Mikel Merino descontou para os anfitriões com uma finalização de esquerda aos 37, acrescentando emoção aos minutos finais, em que a Real Sociedad impôs grande pressão.

Pouco antes do segundo gol do Real, Adnan Januzaj teve seu gol anulado pelo assistente, após seu chute rasteiro passar por Cristian Portugués, que estava em posição de impedimento, com o árbitro apontando que ele atrapalhou o goleiro Thibaut Courtois.

O Real agora é o líder com os mesmos 65 pontos do Barcelona, mas está em vantagem por causa dos critérios de desempate - ganhou um dos confrontos diretos por 2 a 0 e empatou o outro por 0 a 0.

Neste domingo, o Real teve duas grandes novidades na formação titular: o meia colombiano James Rodríguez, que jogou no campeonato pela primeira vez desde 19 de outubro, e Vinicius Junior, que teve boa atuação, sofrendo o pênalti que abriu o placar da partida. Sergio Ramos converteu e se tornou o zagueiro com mais gols na história da liga, com 68 e um a mais do que Ronald Koeman, ex-Barcelona. Mas depois deixou o campo lesionado.

A Real Sociedad alcançou seu terceiro jogo sem vitória após a retomada do campeonato, após três meses de suspensão devido à quarentena da pandemia de coronavírus. O time caiu para a sétima posição, com 47 pontos.

Também neste domingo, o Valencia derrotou o visitante Osasuna por 2 a 0, no seu primeiro triunfo nessa retomada do Espanhol. Gonçalo Guedes e Rodrigo marcaram no primeiro tempo. Assim, chegou aos 46 pontos, na oitava posição, enquanto o Osasuna é o 12º, com 35.