Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e horário da partida

Real Madrid e Real Sociedad jogam neste domingo, às 15h30 (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. As duas equipes vêm de tropeços na competição.

Real Madrid x Real Sociedad terá transmissão da Fox Premium e acompanhamento em tempo real do Estado. O time merengue empatou com o Villarreal na última rodada, por 2 a 2, fora de casa. Com 30 pontos na tabela de classificação, os madrilenhos lutam para retomar a quarta colocação, após terem sido ultrapassados pelo Alavés, que venceu o Valencia neste sábado.

A Real Sociedad tem 19 pontos, três acima da zona de rebaixamento, e não vence há quatro jogos no Espanhol. A equipe vem de derrota em casa para o Alavés, por 1 a 0.