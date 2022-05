Red Bull Bragantino e Goiás decidem última vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

Três dias depois de se enfrentarem pelo Brasileirão — 1 a 1 na Serrinha —, Red Bull Bragantino e Goiás definem a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, os times se enfrentam a partir das 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Há pouco mais de um mês, os times se enfrentaram em Goiânia, pelo jogo de ida da terceira fase, e o Bragantino venceu por 2 a 1. O resultado dá a vantagem do empate, enquanto o Goiás precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória simples esmeraldina leva a decisão para os pênaltis.

Quem passar embolsa uma premiação de R$ 3 milhões e se junta a Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR, Santos, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Bahia, Ceará, Cruzeiro, América-MG e Atlético-GO. Os confrontos das oitavas de final serão definidos através de um sorteio, que deve acontecer na próxima semana.

O Red Bull Bragantino passa por um momento delicado e tenta evitar a segunda eliminação seguida, já que na semana passada se despediu da Copa Libertadores. Para acabar com o jejum de sete jogos, o técnico Maurício Barbieri não vai poder contar com o zagueiro Léo Ortiz, convocado para a seleção brasileira. Por outro lado, o lateral-direito Aderlan retorna após cumprir o isolamento por conta da covid-19.

No Goiás, o técnico Jair Ventura tem a chance de repetir o time que iniciou no último final de semana mesmo com o retorno do atacante Pedro Raul, que cumpriu suspensão no Brasileirão. A tendência, porém, é que Nicolas, autor do gol de empate e artilheiro esmeraldino na temporada, seja mantido entre os titulares.