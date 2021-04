Red Bull Bragantino vence Inter de Limeira em confronto com gafe da arbitragem

Superior durante os 90 minutos, o Red Bull Bragantino não teve dificuldades para vencer a Inter de Limeira por 2 a 0, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, em duelo realizado na noite desta quinta-feira, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino se isolou ainda mais na liderança do Grupo C, agora com 14 pontos ganhos. Já a Inter de Limeira conheceu sua quarta derrota em cinco jogos e segue na última posição do Grupo A com três pontos.

Leia Também Jogo do Campeonato Mato-grossense tem tiro de bala de borracha e atletas levados para delegacia

Além da superioridade do time de Bragança Paulista, o confronto ficou marcado por uma gafe da árbitra Edina Alves Batista. Isso porque ela aplicou dois cartões amarelos ao lateral-direito da Inter de Limeira, Matheus Alexandre, e esqueceu de mostrar o respectivo cartão vermelho, ainda que o jogador tenha saído de campo por livre e espontânea vontade. Fato que foi confirmado pelo quarto árbitro Leandro Carvalho da Silva.

Os ânimos estiveram exaltados fora de campo durante boa parte do primeiro tempo da partida. Isso porque alguns dirigentes da Inter de Limeira, que estavam na arquibancada, acabaram trocando xingamentos com o treinador do Red Bull Bragantino, Maurício Barbieri.

Com bola rolando, o Red Bull Bragantino foi superior e criou boas oportunidades de tirar o zero do placar. Curiosamente, todas com o atacante Artur, uma aos 28 minutos de cabeça, e outra aos 45 minutos.

Para não dizer que a Inter de Limeira não chegou próximo do gol defendido por Cleiton, aos 21 minutos Roger aproveitou cobrança de falta e cabeceou para as redes, mas o atacante estava em posição irregular e teve o gol anulado.

No segundo tempo os times criaram mais oportunidades de gol e consequentemente tornaram o confronto mais atraente. Contudo, a Inter de Limeira ficou em desvantagem numérica com a expulsão do lateral-direito Matheus Alexandre, após receber o segundo cartão amarelo.

E, com um homem a mais, o Red Bull Bragantino aproveitou os espaços e abriu o placar. Aos 16 minutos, Claudinho ajeitou para Aderlan que dominou na entrada da área e finalizou forte, em um lindo gol.

Na reta final da partida, com a Inter de Limeira no ataque, o Red Bull Bragantino fez o segundo gol com Helinho, aos 49 minutos, dando números finais ao confronto. Ele recebeu passe de Claudinho e bateu em diagonal por baixo do goleiro.

A Inter de Limeira voltará a campo no domingo para enfrentar o Santos às 20 horas, na Vila Belmiro. Enquanto o Red Bull Bragantino receberá o Mirassol no sábado, às 20 horas, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 X 2 RED BULL BRAGANTINO

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Matheus Alexandre, Thalisson Kelven, Luís Gustavo (Renan Fonseca) e Rafael Santos; Deivid, Igor Henrique, Thiaguinho (Elacio Cordoba) e Rondinelly (Felipe Saraiva); Lucas Batatinha (Welinton) e Roger (Bruno Xavier). Técnico: Thiago Carpini.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul (Jadsom), Lucas Evangelista (Ricardo Ryller) e Claudinho; Artur, Ytalo e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

GOLS - Aderlan aos 16 e Helinho aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Matheus Alexandre (Inter de Limeira).

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).