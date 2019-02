Red Bull Brasil aproveita falha de goleiro e bate Ferroviária em Araraquara

Com gol de Jobson aos 46 minutos da etapa final, após falha do goleiro Tadeu, o Red Bull Brasil derrotou a Ferroviária por 2 a 1, nesta segunda-feira, na Fonte Luminosa, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o Red Bull Brasil está na segunda posição do Grupo A, com oito pontos, quatro atrás do líder Santos. A Ferroviária, por sua vez, ocupa a vice-liderança do Grupo C, com sete, mesma pontuação do Corinthians. O Bragantino tem oito.

A Ferroviária começou o jogo dando a entender que aproveitaria o fator casa para pressionar o Red Bull Brasil. Logo no início, Felipe Ferreira aproveitou a sobra, após uma cobrança de falta batida na barreira, para exigir defesa de Júlio César em dois tempos. O time de Araraquara era a equipe com mais iniciativa.

Mas o Red Bull Brasil acabou se encontrando no jogo. O time campineiro abriu o placar aos 22 minutos. Osman acionou Aderlan, que cruzou rasteiro. Roberson recebeu de costas e levantou a bola para Ytalo. O atacante antecipou o defensor da Ferroviária e cabeceou para o fundo das redes.

Após o gol, o Red Bull começou a administrar a vantagem e vinha segurando bem a Ferroviária até que Ligger fez falta em Jorge, dentro da área, e viu o árbitro assinalar pênalti, aos sete minutos da segunda etapa. Tony foi para a cobrança e chutou forte para deixar tudo igual.

O Red Bull voltou a crescer e pressionou o adversário na reta final. Aos 31 minutos, Aderlan recebeu na esquerda, invadiu a área e chutou para uma defesa milagrosa do goleiro Tadeu, que já havia salvado o time da Ferroviária em outras oportunidades.

Antes do apito final, o Red Bull chegou ao gol com uma falha do goleiro. Após fazer a defesa, Tadeu foi sair jogando e mandou a bola nos pés de Jobson. Ele deu um bonito toque por cobertura para dar números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Red Bull Brasil enfrenta o Ituano na sexta-feira, às 18h45, no Moisés Lucarelli, em Campinas. No mesmo dia, às 21h, a Ferroviária visita o São Bento no Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 2 RED BULL BRASIL

FERROVIÁRIA - Tadeu; Diogo Mateus, Élton, Rayan e Julinho; PH, Tony e Fellipe Mateus (Higor Meritão); Felipe Ferreira, Uilliam (Diego) e Maurinho (Jorge Eduardo). Técnico: Vinícius Munhoz.

RED BULL BRASIL - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Jobson, Uillian Correia (Barreto) e Everton (Bruno Tubarão); Osman, Robertson e Ytalo. Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Ytalo, aos 22 minutos do primeiro tempo. Tony, aos oito, e Jobson, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁTBITRO - Márcio Henrique de Gois.

CARTÕES AMARELOS - Rayan e PH (Ferroviária); Jobson (Red Bull Brasil).

RENDA - R$ 27.500,00.

PÚBLICO - 1.678 pagantes.

LOCAL - Fonte Luminosa, em Araraquara.