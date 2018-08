Relacionados, Castán, Maxi López e Vinicius Araújo poderão estrear pelo Vasco

O zagueiro Leandro Castán e os atacantes Maxi López e Vinícius Araújo, reforços recém-contratados pelo Vasco, foram relacionados pelo técnico Jorginho e poderão estrear pelo time carioca na partida contra o Palmeiras, neste domingo, às 19 horas, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Considerado uma das peças importantes na campanha do Cruzeiro na conquista do título em 2013, Vinícius Araújo retorna ao futebol nacional após dois anos atuando na Espanha, onde defendeu o Zaragoza em 2017 e teve uma passagem apagada pelo Valencia em 2014. Para o jogador, a expectativa para a estreia contra o Palmeiras é a melhor possível e ele ressaltou que está em boas condições físicas.

"Muito feliz por ser relacionado para um jogo importante. É uma partida difícil, sabemos como é complicado enfrentar o Palmeiras em São Paulo. Eu vinha trabalhando a parte física antes de chegar ao clube, mas é claro que ainda não estou totalmente condicionado, com aquele ritmo de jogo, mas estou contente com a oportunidade. Vou procurar ajudar o Vasco se tiver a chance de entrar no jogo", afirmou o jogador.

Vinícius ressaltou ainda que, embora o adversário seja uma das equipes favoritas ao título, o Vasco busca a vitória e a arrancada na competição. "Nossa cabeça está totalmente voltada para o Brasileiro. Temos consciência das dificuldades e que a competição é muito difícil. Não tem jogo fácil, uma partida é sempre mais complicada que a outra. Sabemos a importância desse jogo de domingo contra o Palmeiras. É fundamental a conquista de um bom resultado para iniciarmos uma arrancada dentro da competição. Vamos para lá pensando na conquista dos três pontos", declarou o atacante.