Renan Lodi vibra após estreia oficial pela seleção: 'Tem de ter personalidade'

O lateral-esquerdo Renan Lodi fez seu primeiro jogo oficial pela seleção brasileira na goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia, na estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo no Catar em 2022. O jogador disse que foi bem recepcionado pelos companheiros e vibrou com a oportunidade.

"Tenho que agradecer a todo mundo, todos que me receberam muito bem. Tem que ter muita personalidade, porque vestir essa camisa é um peso muito grande, mas vai sair com muita naturalidade", afirmou Lodi.

Aos 22 anos, o lateral-esquerdo do Atlético de Madrid jogou praticamente como um atacante, formando a linha de cinco jogadores ofensivos. O técnico Tite analisou a atuação de Lodi e disse que pode utilizá-lo de forma mais defensiva, como ele costuma ser utilizado no time espanhol.

"Essa situação é estratégica conforme a necessidade. O Lodi é um jogador que sai, mas não é tão agressivo no Atlético de Madrid. Utilizamos o Lodi numa situação muito avançada (contra a Bolívia). O fato de ter ele aberto de um lado e o Cebolinha no outro dá largura para a bola poder chegar no Neymar, Coutinho e Firmino pelo centro com uma facilidade maior. Abre e dá mais espaços. Cada jogo tem suas características. Pode ser assim ou como no Atlético de Madrid, num plano mais atrasado", afirmou Tite.

Lodi foi escalado mais avançado porque a Bolívia se fechou, principalmente no primeiro tempo. O lateral-esquerdo pode voltar a atuar de forma mais defensiva na partida contra o Peru, nesta terça-feira, em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias.