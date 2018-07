Repaginado, Vitória tenta melhorar retrospecto fora de casa no Brasileirão

O Vitória teve de se repaginar a fim de se recuperar da goleada sofrida para o arquirrival Bahia. Com sete alterações, o time baiano venceu o Sport em casa na última quinta-feira e agora enfrenta o Atlético-PR neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um objetivo bem definido: melhorar o retrospecto fora de casa.

A equipe rubro-negra venceu apenas uma das sete partidas que fez no Brasileirão longe de seu torcedor. O único triunfo veio diante do Vasco, por 3 a 2, na quinta rodada. Logo, a necessidade por um resultado positivo fora de Salvador é mais do que urgente.

Outro bom motivo para os baianos triunfarem em Curitiba é a proximidade com a zona de rebaixamento. O último triunfo deixou o time um pouco mais longe do grupo dos quatro piores da competição. Mesmo assim, a luz de alerta está ligada, pois, dependendo dos resultados dos seus concorrentes na rodada, o Vitória pode voltar à zona do descenso.

É difícil prever qual será a escalação do técnico Vagner Mancini. Como as mudanças promovidas diante do Sport deram resultado, a tendência é de que todos ou boa parte dos jogadores que ganharam vaga entre os titulares permaneçam na equipe. Assim, Ronaldo, Ruan Renato, Ramon, Mateus, Willian Farias, Yago e André Lima podem ganhar uma sequência.

Como o meia Luan, com um problema na coxa direita, não deve jogar, Erick, que entrou no primeiro tempo e marcou o gol da vitória em cima dos pernambucanos, tem grandes chances de ser titular.

Benítez, com uma entorse no tornozelo, é ausência garantida, bem como Juninho e Rodrigo Andrade, em recuperação de suas lesões, e Walisson Maia, Jeferson, Guilherme e Rhayner, todos machucados. O zagueiro Aderllan também está fora. Mas não por lesão. Ele está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Kanu.