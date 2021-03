Reservas vão bem, e Grêmio goleia Brasil de Pelotas na estreia no Gaúcho

Sem sustos, o Grêmio estreou com goleada no Campeonato Gaúcho, ao passar com facilidade pelo Brasil de Pelotas por 4 a 1, em Porto Alegre, em compromisso válido pela segunda rodada do Estadual.

O Grêmio entrou em campo com um time reserva, visando a final da Copa do Brasil diante do Palmeiras, no próximo domingo, em São Paulo. No jogo de ida, o time paulista venceu por 1 a 0 e conquistou vantagem de empatar para garantir o título da competição.

Com bola rolando, o Grêmio conseguiu construir a vitória ainda no primeiro tempo. Lucas Silva, Ferreira e Guilherme Azevedo fizeram três dos quatro gols nos 45 minutos iniciais. Na etapa final, André Krobel descontou para o time de Pelotas em jogada individual. E Isaque fez o quarto gol gremista.

O duelo contra o Brasil de Pelotas também serviu para o técnico Renato Gaúcho observar algumas opções que pode utilizar na decisão da Copa do Brasil, como também usar na reformulação do elenco para a temporada 2021.

São os casos do chileno Pinares e de Ferreira, este último que acabou sendo expulso de campo no segundo tempo após dar uma cotovelada em um adversário. Ferreira é visto internamente como um provável substituto de Pepê, já negociado com o Porto, de Portugal.

OUTROS JOGOS - Ainda nesta quarta-feira, outros dois jogos foram realizados pela segunda rodada. Ypiranga e Novo Hamburgo ficaram no empate por 3 a 3, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim; e o Aimoré venceu o Esportivo por 2 a 0, no Cristo Rei, em São Leopoldo.