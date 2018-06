Revelação do Flu, Pedro comemora titularidade e gols no profissional

O Fluminense chega para o clássico com o Vasco embalado por uma campanha com 100% de aproveitamento na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O atacante Pedro acredita que o bom momento na competição vem graças a sequência de treinamentos na temporada.

"Acho que o tempo de trabalho fez a diferença. Pegamos mais ritmo, experiência e confiança com essa formação nova do professor Abel e tem dado certo. Isso aumentou nossa confiança dentro de campo e o trabalho no dia a dia nos fortaleceu cada vez mais", afirmou o jogador.

Revelado nas categorias de base do clube, Pedro é titular de Abel desde o início da temporada. No domingo, ele marcou seu quarto gol no ano, o primeiro da vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda.

"Sei da minha responsabilidade aqui dentro e procuro contribuir em campo. Comecei o ano bem, graças a Deus. Quero dar continuidade ao trabalho, com foco no objetivo que é terminar o ano super bem", afirmou.

Na quarta-feira, às 19h30, o time tricolor terá o clássico com o Vasco, no estádio do Engenhão, pela quarta rodada do Estadual. Para o jogador, será o principal desafio para que a equipe mantenha a campanha invicta no segundo turno.

"Estamos invictos na Taça Rio, começamos bem. Mas um clássico contra uma grande equipe como o Vasco é um jogo difícil, complicado. Acho que vai ser um grande clássico e vamos buscar continuar 100%", projetou