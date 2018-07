'Revolução' administrativa torna o Cruzeiro vencedor

Organização administrativa, estrutura de trabalho, continuidade, critério na montagem do elenco. Esses são os principais segredos do Cruzeiro , que ao vencer o Goiás neste domingo, ganhou o segundo título seguido do Brasileiro – tem quatro no total. O clube tem boas receitas, paga os salários em dia (algo raro no futebol brasileiro) e hoje já não precisa recorrer com tanta frequência a um recurso comum até pouco tempo atrás: vender jogadores para cobrir as despesas.

O atual elenco, por exemplo, começou a ser montado em outubro de 2012. "Foi o início do trabalho e estamos colhendo os frutos", comemorou neste domingo, ainda no gramado do Mineirão, o presidente Gilvan de Pinho Tavares. O passo seguinte foi contratar o técnico Marcelo Oliveira, que chegou em janeiro do ano passado.

Outra estratégia do Cruzeiro foi atrair a torcida. Com programa de sócio-torcedor ousado, fez a arrecadação crescer. Também fez parcerias para contratar jogadores como Dedé e Julio Baptista. O raciocínio foi simples: time forte atrai público e patrocinadores e, por consequência, aumenta as receitas. Além disso, o Cruzeiro revela jogadores na base e dispõe de dois ótimos centros de treinamento.