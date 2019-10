Ribéry é suspenso por 3 jogos por empurrar bandeirinha em derrota da Fiorentina

O meia francês Franck Ribéry foi suspenso por três jogos pela comissão disciplinar do Campeonato Italiano, nesta segunda-feira, por ter empurrado duas vezes um árbitro assistente após o apito final na derrota da Fiorentina (2 a 1) para a Lazio, em duelo válido pela nona rodada.

Além da suspensão e do cartão vermelho, Ribéry, de 36 anos, também foi multado em 20 mil euros (cerca de R$ 88,4 mil) por "comportamento seriamente desrespeitoso em relação a um árbitro assistente". Ele estava no banco de reservas e também havia ficado revoltado, após ser substituído por Boateng, aos 30 minutos da etapa final, quando o placar ainda estava 1 a 1.

As duas equipes reclamaram muito durante todo o jogo da atuação do árbitro Marco Guida. O lance que causou a maior contestação de Ribéry, que o levou a empurrar o bandeirinha, foi o gol marcado por Ciro Immobile, aos 44 minutos da segunda etapa. O atacante teria cometido falta no lance.

Com a punição, Ribéry vai desfalcar a Fiorentina diante de Sassuolo, Parma e Cagliari, em seguidas rodadas do Campeonato Italiano. A equipe de Florença soma 12 pontos e está em nono na classificação. São três vitórias, três empates e três derrotas. O ataque fez 13 gols e a defesa foi vazada 12 vezes.