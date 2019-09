Rival do Corinthians, Del Valle tieta Daniel Alves no São Paulo

O Independiente Del Valle, que enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, treinou na tarde desta segunda no CT do São Paulo. Os jogadores do time equatoriano aproveitaram para tietar o lateral-direito Daniel Alves.

O São Paulo também treinou na tarde desta segunda-feira no CT da Barra Funda. A atividade em campo contou apenas com os reservas do empate por 1 a 1 com o CSA, no último domingo, no Morumbi. Os titulares realizaram trabalhos regenerativos.

O elenco tricolor se prepara para a partida contra o Botafogo, no sábado, às 11h, no Engenhão, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o sexto colocado, com 32 pontos.

Já o Independiente Del Valle se prepara para o jogo de ida contra o Corinthians, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo será realizado nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena em Itaquera.