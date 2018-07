Rodrigo Moledo nega interesse de clube grego e reafirma desejo de ficar no Inter

Um dos pilares da campanha que colocou o Internacional na quarta posição do Campeonato Brasileiro antes da paralisação para a Copa do Mundo da Rússia, o zagueiro Rodrigo Moledo descartou a possibilidade de se transferir para o futebol europeu e garantiu estar focado no time colorado.

+ Artilheiro do Inter na temporada, Nico López evita cobrar técnico: 'Respeitar'

Segundo a imprensa grega, o defensor, um dos destaques da equipe ao lado do parceiro de zaga Victor Cuesta, recebeu o contato do AEK Atenas, da Grécia. No entanto, Rodrigo Moledo rechaçou qualquer negociação com equipes do exterior e disse estar feliz no clube gaúcho.

"Eu sou jogador do Inter. Estou feliz aqui. Venho crescendo bastante. É normal ter especulações, mas para mim não chegou nada. Se chegou ao Inter, não sei. Estou focado nos treinamentos e na sequência do Brasileirão", garantiu o zagueiro.

Rodrigo Moledo tomou a vaga de Klaus durante o Campeonato Gaúcho e não saiu mais do time. Ele foi um dos responsáveis por dar solidez à retaguarda da equipe colorada, que sofreu oito gols no Brasileirão, mais apenas que Grêmio, Cruzeiro e Flamengo. Ao todo, ele fez 19 jogos nesta temporada e marcou um gol.

"Continuo trabalhando para estar nas melhores condições físicas e táticas. A gente vem fazendo um bom trabalho. Teve a pausa, é bom para trabalhar. A gente vai dar sequência ao Campeonato Brasileiro. Espero manter esse ritmo", afirmou o jogador.

TREINO

O Internacional realizou um treino técnico nesta terça-feira no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre. A novidade foi o lateral-direito Zeca, que fez trabalhos com bola pela primeira vez desde a sua lesão muscular na coxa esquerda e deve estar à disposição do técnico Odair Hellmann na retomada do Brasileirão contra o Atlético Paranaense, no próximo dia 19.

O time colorado volta aos trabalhos nesta quarta-feira, quando enfrenta a equipe B em jogo-treino no CT do Parque Gigante. Depois, a delegação embarca rumo a Atibaia, no interior paulista, onde joga dois amistosos - contra o Atibaia, no domingo, e Red Bull Brasil, no próximo dia 13.