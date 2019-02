Rodrygo assume a 11 do Santos e Cueva fica fora da lista da Sul-Americana

No mesmo dia em que vai estrear na Copa Sul-Americana, em duelo com o uruguaio River Plate em Montevidéu, o Santos divulgou a sua lista de inscritos na competição e entregou a camisa 11 para o atacante Rodrygo, que também vai assumir o número para a sequência da temporada 2019.

Rodrygo ainda não será aproveitado pelo Santos nesta terça-feira, após participar da decepcionante campanha da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. O atacante, inclusive, recebeu injeções para tratar de uma inflamação nas costas e passará por avaliação do departamento médico do clube antes de ser colocado à disposição do técnico Jorge Sampaoli.

De qualquer forma, quando começar a ser aproveitado no Santos, Rodrygo utilizará um novo número no Santos. Ele começou a sua trajetória no clube com o 43, passou a usar posteriormente o 9 e em 2019 envergará o número 11.

A lista de inscritos do Santos na Sul-Americana não conta com os dois últimos reforços do clube: o volante Jean Lucas e o meia Cueva, que ainda não estavam regularizados quando a relação foi enviada para a Conmebol. Assim, só poderão ser incluídos na relação na segunda fase, quando são permitidas até três trocas.

O peruano, porém, já fez sua estreia pelo clube, na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, sábado, pelo Campeonato Paulista. O meia, no entanto, ainda tem dois jogos de suspensão a cumprir, em pena imposta pela Conmebol, e só poderá jogar pelo Santos na Sul-Americana a partir da terceira fase.

Na competição, inclusive, Jean Mota assumiu a 8 que foi de Cueva no fim de semana - o meia tem utilizado o 41 no Estadual, após começar a temporada com a 3. Vale ressaltar que no torneio continental a numeração vai apenas de 1 a 30.

Os tradicionais números 3 e 9 foram entregues a dois jovens da base do Santos, Tailson e Lucas Lourenço. No clube, esses números costumam ficar com um lateral-esquerdo e um centroavante, posições para as quais o time está em busca de reforços.

Confira a lista de inscritos do Santos na Sul-Americana:

1 - Vanderlei

2 - Luiz Felipe

3 - Tailson

4 - Victor Ferraz

5 - Alison

6 - Gustavo Henrique

7 - Carlos Sánchez

8 - Jean Mota

9 - Lucas Lourenço

10 - Soteldo

11 - Rodrygo

12 - Sandry

13 - Kaique Rocha

14 - Matheus Ribeiro

15 - Orinho

16 - Copete

17 - Derlis González

18 - Guilherme Nunes

19 - Kaio Jorge

20 - Felippe Cardoso

21 - Diego Pituca

22 - Everson

23 - Arthur Gomes

24 - João Paulo

25 - Yuri Lima

26 - Felipe Aguilar

27 - Eduardo Sasha

28 - Lucas Veríssimo

29 - Yuri Alberto

30 - Gabriel Calabres