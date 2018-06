Roger explica exclusão de Emerson Santos do Paulista: 'Adaptação'

A lista de inscritos do Palmeiras no Campeonato Paulista deixou fora o primeiro reforço trazido ao clube para 2018. Contratação fechada ainda em agosto, o zagueiro Emerson Santos ficou sem a vaga para a disputa da primeira fase do torneio. A decisão causou surpresa no clube e levou o técnico Roger Machado a falar com o jogador para explicar os motivos.

O defensor de 22 anos estava no Botafogo em 2017 e fechou vinda ao Palmeiras ainda em agosto, pouco depois de negociar também com o Corinthians. "Ele vem treinando bem, assim como os demais zagueiros. É uma posição que a gente sempre precisa ter. Ele está se adaptando à casa nova. Ano passado o Emerson ficou quatro ou cinco meses sem jogar", afirmou o técnico palmeirense nesta quarta.

Emerson não foi mais utilizado pelo Botafogo depois de ter assinado contrato prévio com o Palmeiras. A falta de ritmo de jogo causou problema na pré-temporada. "Falei com ele e os outros que não foram registrados nesse momento. A limitação de vagas nos faz optar e escolher por características, forças e igualar setores de forma que seja mais prudente", disse Roger.

Além do zagueiro, não foram inscritos no Estadual os laterais Fabiano e Jean e os meias Hyoran e Allione. "Com a contratação do Scarpa, o Allione ficou fora. Nosso grupo é grande, o ano é longo, mas eu entendo a opção do jogador. Se ele entender que tem que procurar um espaço onde vai atuar mais, não há problema algum", disse Roger. O meia argentino chegou a ser sondado pelo Racing.