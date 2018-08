Roger lamenta derrota de virada em Chapecó e seca de gols no Corinthians

Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, o Corinthians foi derrotado de virada pela Chapecoense por 2 a 1, no domingo, em Chapecó (SC), pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos que mais lamentou o resultado negativo foi o centroavante Roger, que teve mais uma oportunidade como titular, mas passou em branco outra vez.

"As chances aparecem e tenho trabalhado muito. Se isso é frustrante para alguns, imaginem para mim. Mas tenho tentado excessivamente fazer o meu melhor para a bola entrar", comentou Roger, que tem apenas dois gols marcados em 14 jogos como jogador do Corinthians. O último deles foi no empate por 1 a 1 no clássico contra o Santos, em 6 de junho, em São Paulo.

Na Arena Condá, Roger teve chances para acabar com essa seca. No lance do gol de Marquinhos Gabriel, o goleiro Jandrei espalmou para frente uma cabeçada do centroavante. "Na cabeçada em que saiu o gol do Marquinhos, foi mérito do Jandrei (goleiro adversário), que veio se jogando na bola. A segunda bola (que isolou) era mais difícil. Tentei bater o mais rapidamente possível para o Douglas (zagueiro rival) não chegar", justificou.

Para esta quarta-feira novamente contra a Chapecoense, em Chapecó, Roger deverá voltar à reserva por opção do técnico Osmar Loss, que poupou os titulares no domingo. As duas equipes irão se enfrentar agora pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, em São Paulo, o Corinthians venceu por 1 a 0.

"Muda tudo para esse jogo. É um mata-mata e a equipe que colocaremos em campo é aquela considerada titular hoje, vivendo um melhor momento", comentou Roger.