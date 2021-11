Rogério Ceni busca São Paulo ofensivo diante do frágil Sport no Morumbi

Dono do segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Atlético-GO, com 26 gols marcados, o São Paulo enfrenta o Sport, neste sábado, às 21h30, no Morumbi, pela 36ª rodada. Com a intenção de pressionar o adversário, que luta muito contra o rebaixamento para a Série B, o técnico Rogério Ceni deve escalar uma equipe bastante ofensiva, após o time somar duas partidas em casa sem a atuação do ataque (0 a 4 contra o Flamengo e 0 a 0 com o Athletico-PR.

Sem pode contar com Luciano (recuperação de cirurgia) e Pablo (torção de joelho), Ceni poderá iniciar a partida com um trio de ataque (Marquinhos, Rigoni e Calleri). Eder, que cumpriu suspensão diante do Athletico-PR, será opção no banco.

No meio-de-campo, Benítez pode entrar em substituição Igor Gomes, além de Rodrigo Nestor e Gabriel Sara. No setor defensivo, Igor Vinícius sente dores e poderá ficar de fora para a entrada de Orejuela.

A partida é muito importante para o São Paulo, que, com 42 pontos, ainda luta para escapar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.