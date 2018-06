Roma oficializa contratação de Pastore junto ao PSG por R$ 108,7 milhões

Terceira colocada no último Campeonato Italiano, a Roma não para de contratar durante a Copa do Mundo, mirando a próxima Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o clube anunciou seu oitavo reforço neste período, e talvez o mais importante deles: o meia-atacante Javier Pastore, que estava no Paris Saint-Germain.

Aos 29 anos, Pastore estava sem espaço no clube francês e despertou o interesse da Roma. Ele desembarcou na Itália na última segunda-feira, foi recebido com festa pela torcida e assinou contrato por cinco temporadas, até junho de 2023. Para contratá-lo, o clube pagou ao PSG 24,7 milhões de euros (cerca de R$ 108,7 milhões).

"Eu estou muito feliz por estar aqui na Roma. Sinto-me ótimo por voltar à Itália e por fazer isso com um clube tão incrível. Eu espero recompensar todo o entusiasmo, apoio e carinho que os torcedores da Roma já demonstraram por mim", declarou em entrevista ao site do time.

Pastore foi revelado pelo Talleres, mas foi no Huracán que ganhou espaço. Em 2008 e 2009, brilhou no clube ao lado do ex-corintiano Defederico, do ex-colorado Bolatti e do ex-palmeirense e ex-gremista Hernán Barcos. De lá, foi para o Palermo, onde ganhou destaque internacional entre 2009 e 2011, antes de ir para o PSG.

"A contratação de Javier me deixa muito feliz, porque nós estamos falando sobre o tipo de jogador que pode empolgar os torcedores", declarou o diretor esportivo da Roma, Monchi. "Na minha carreira neste cargo, contratei muitos jogadores, mas Javier pode ter sido aquele com mais talento."

Pastore vestirá o número 27 na Roma e se juntará a seu compatriota Iván Marcano, zagueiro também recém-contratado junto ao Porto. Além deles, o clube italiano já anunciou nas últimas semanas: o goleiro Antonio Mirante, o lateral Davide Santon, os meio-campistas Nicoló Zaniolo e Bryan Cristante, o meia-atacante Ante Coric e o atacante Justin Kluivert.