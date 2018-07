Ronaldo pede compreensão aos fãs do Real, exalta feitos e '9 anos maravilhosos'

Pouco depois de oficializar a transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus, da Itália, o Real Madrid divulgou em seu site nesta terça-feira uma carta escrita pelo astro português em que o jogador se despede do clube e agradece aos torcedores pelo carinho que recebeu enquanto atleta do time espanhol, pelo qual brilhou com inúmeros títulos, recordes e feitos históricos. Da mesma forma, ele pediu, "por favor", para que a torcida madrilenha compreenda a escolha que fez para a continuidade de sua carreira.

+ Real Madrid confirma e Cristiano Ronaldo é o novo reforço da Juventus

No texto, o atacante também deixou claro que precisava de um novo desafio para a sua carreira após ter conquistado, como protagonista principal, três títulos europeus consecutivos pelo time madrilenho nas últimas três temporadas e antes disso, da mesma forma, em 2014.

"Estes anos no Real Madrid, e nesta cidade de Madri, foram possivelmente os mais felizes da minha vida. Só tenho sentimentos de enorme agradecimento para este clube, para esta torcida e para esta cidade. Só posso agradecer a todos pelo carinho e afeto que recebi", afirmou Cristiano Ronaldo no início de sua carta.

Em seguida, ele reconheceu: "Entretanto, creio que chegou o momento de abrir uma nova etapa na minha vida e por isso pedi ao clube que aceitasse me transferir. Eu sinto assim e peço a todos, e muito especialmente aos nossos fãs, que, por favor, me compreendam".

Depois de ser contratado junto ao Manchester United em 2009, Cristiano Ronaldo ajudou o Real a conquistar o sonhado décimo título da Liga dos Campeões, na temporada 2013/2014, e repetiu o feito nas últimas três edições do torneio continental, em 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, ampliando sua hegemonia no continente. A parceria ainda foi responsável por dois títulos espanhóis, dois da Copa do Rei, dois da Supercopa da Espanha, dois da Supercopa da Europa e três do Mundial de Clubes.

"Foram 9 anos absolutamente maravilhosos. Foram 9 anos únicos. Foi para mim um tempo emocionante, repleto de consideração, embora também duro porque o Real Madrid é de uma altíssima exigência, mas sei muito bem que não poderei esquecer jamais que aqui desfrutei do futebol de uma maneira única", escreveu o astro, enumerando depois os feitos que conseguiu com o clube e também os individuais como jogador.

"Eu tive companheiros de equipe fabulosos no campo e no vestiário, senti o calor de uma multidão incrível e juntos ganhamos 3 Champions seguidas e 4 Champions em 5 anos. E com eles também, em nível individual, tenho a satisfação de ter ganho 4 Bolas de Ouro e 3 Chuteiras de Ouro. Tudo durante meu tempo neste imenso e extraordinário clube", completou Cristiano Ronaldo, se referindo aos quatro troféus da Liga dos Campeões da Europa, aos quatro prêmios de melhor jogador do mundo da Fifa e ainda às ocasiões em que foi o maior artilheiro do Velho Continente em três temporadas.

"O Real Madrid conquistou meu coração, e minha família, e por isso mais do que nunca eu quero dizer obrigado: agradecer ao clube, ao presidente, aos diretores, aos meus companheiros, a todos os técnicos, médicos, fisioterapeutas e assistentes incríveis que fazem tudo funcione e que estão atentos a cada detalhe incansavelmente. Obrigado infinitamente mais uma vez aos nossos seguidores e obrigado também ao futebol espanhol. Durante estes 9 anos apaixonantes, enfrentei grandíssimos jogadores. Meu respeito e meu reconhecimento por todos eles", ressaltou o astro de 33 anos.

Por fim, o atacante lembrou que seguirá sendo um eterno torcedor do Real, embora agora mire novos objetivos com a camisa da Juventus. "Eu refleti muito e sei que chegou a hora de um novo ciclo. Estou saindo, mas esta camisa, este escudo e o Santiago Bernabéu continuarão a ser sempre como algo meu, onde quer que eu esteja. Obrigado a todos e, claro, como disse naquela primeira vez em nosso estádio há 9 anos: 'Hala, Madrid'", encerrou o português, usando o famoso bordão da torcida madrilenha.