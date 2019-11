Saiba onde assistir Botafogo x Avaí ao vivo na TV e online

Vindo de uma série de derrotas e na zona de rebaixamento, Botafogo e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira, às 20 horas, em compromisso válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Engenhão. Botafogo x Avaí terá transmissão do Premiere e do SporTV. O Estado faz o tempo real da partida.

Com 33 pontos, o Botafogo está em 17º lugar no Brasileirão, sendo que na última quinta-feira perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, no Engenhão, sofrendo a quarta derrota consecutiva. Um dia antes, o Avaí perdeu por 2 a 1 para o Santos, na Ressacada, resultado que o manteve com 17 pontos, na última posição.

Últimos jogos do Botafogo (todos pelo Brasileirão):

07/11 - Botafogo 0 x 1 Flamengo

03/11 - Santos 4 x 1 Botafogo

31/10 - Botafogo 0 x 2 Cruzeiro

27/10 - Grêmio 3 x 0 Botafogo

21/10 - Botafogo 2 x 1 CSA

Últimos jogos do Avaí (todos pelo Brasileirão):

06/11 - Avaí 1 x 2 Santos

03/11 - Goiás 2 x 0 Avaí

30/10 - Avaí 1 x 3 Fortaleza

27/10 - Avaí 1 x 2 Palmeiras

20/10 - São Paulo 1 x 0 Avaí