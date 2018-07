Saiba quais são os jogos e horários das semifinais da Copa do Mundo

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo, mas neste sábado, as duas últimas vagas para a semifinal do Mundial da Rússia foram preenchidas. A França é a primeira seleção classificada, após derrotar o Uruguai por 2 a 0 e se garantir para enfrentar a Bélgica que mandou a seleção brasileira para casa com uma vitória por 2 a 1. Neste sábado, foi a vez da Inglaterra garantir a classificação, batendo a Suécia por 2 a 0 e depois a Croácia passou pela Rússia nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 2 a 2. A final da Copa 2018 será no dia 15 de julho.

Os quatro classificados jogam a semifinal na terça e quarta-feira, dias 10 e 11 de julho. A final do Mundial ocorre no domingo, ao meio-dia, e a decisão de terceiro e quarto será no sábado, ambos às 11h. Saiba quais são os jogos e horários das quartas de final. Veja quais as outras seleções que ainda brigam pela vaga na semifinal.

França x Bélgica - terça-feira, 15h

A França chegou na semifinal após derrotar o Uruguai por 2 a 0, na sexta-feira, dia 6 de julho. Antes, já havia superado a Argentina nas oitavas e tinha se classificado em primeiro do grupo C, com sete pontos. Já a Bélgica derrotou o Brasil por 2 a 1 nas quartas de final e, anteriormente, passou pelo Japão com uma vitória por 3 a 2, de virada. Na fase de grupos, foi o primeiro do grupo G, com nove pontos.

Inglaterra x Croácia - quarta-feira, às 15h

A Inglaterra venceu a Suécia por 2 a 0 nas quartas de final. Nas oitavas, só conseguiu superar a Colômbia nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Na fase de grupos, ficou em segundo no grupo G, com seis pontos. O adversário da Inglaterra será a Croácia, que conseguiu a difícil missão de tirar a dona da casa nas quartas de final. Após empatar por 1 a 1 no tempo normal e outro 1 a 1 na prorrogação, os croatas superaram os russos por 4 a 3 nos pênaltis e se classificaram. Nas oitavas, a Croácia também passou os pênaltis, por 3 a 2, após empatar em 1 a 1 com a Dinamarca. Na fase de grupos, o time croata foi o líder do grupo D, com nove pontos.