Santos anuncia saídas de Tardelli e Jean Mota, e renova com Ângelo até 2024

O Santos já planeja a temporada de 2022 e nesta segunda-feira, depois de confirmar a manutenção do técnico Fábio Carille, anunciou que o experiente atacante Diego Tardelli, de 36 anos, deixa o clube após apenas quatro meses. Por outro lado, a diretoria comemorou bastante a renovação do jovem Ângelo, de somente 16 anos, até o fim de 2024.

Tardelli foi utilizado por Carille na reta final do Brasileirão, mas não agradou, apesar de ter anotado um gol. Após se contundir, perdeu os últimos jogos e selou a sua saída. O treinador quer utilizar mais os jovens da base e a manutenção do centroavante ia contra suas convicções.

"O atacante Diego Tardelli não teve seu contrato renovado com o Santos FC. O jogador foi apresentado no dia 27 de agosto e fez 13 partidas, com um gol marcado. O Santos agradece os serviços prestados nesse período e deseja boa sorte em seu futuro profissional", informou o clube.

Ao mesmo tempo em que informou a saída do veterano, o clube mostrou o presidente Andréas Rueda bastante feliz com a renovação do jovem Ângelo até o fim de 2024. O garoto assinou o novo vínculo na sala do dirigente.

"Hoje é um dia muito feliz para o Santos Futebol Clube porque cada renovação que a gente faz com o pessoal da base, no fundo tem uma importância, senão maior, de uma contratação de jogador", disse um entusiasmo Rueda. "A gente está preservando os nossos ativos, acreditando nos nossos ativos e isso é importante. Com o Ângelo, a gente praticamente renovou com toda a base", festejou.

Ângelo também mostrou-se entusiasmado com o acordo. "É motivo de muita alegria e orgulho. Sempre foi um sonho jogar aqui e me sinto muito feliz. Me sinto abraçado e em casa, pronto para novos desafios", garantiu.O garoto aproveitou para mandar uma mensagem otimista aos torcedores para a próxima temporada. "O torcedor pode esperar um jogador querendo evoluir, dando o máximo e honrando a camisa do Santos. Um jogador alegre, ousado, que vai pra cima. E se Deus quiser em busca de títulos e dar alegria para vocês. Estou no maior clube do mundo."

JEAN MOTA VENDIDO AO INTER MIAMI

Além de Tardelli, outro que está de malas prontas para deixar a Vila Belmiro é o meia Jean Mota. O destino é o Inter Miami, dos Estados Unidos.

O jogador, que chegou em 2016, tinha contrato válido com o Santos até a metade de 2022. Com a camisa alvinegra, marcou 20 gols em 258 partidas disputadas. Em 2019, foi artilheiro do Paulistão, além de ter sido considerado o melhor jogador da competição.