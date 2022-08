Santos sofre com o calor, é vaiado, e fica no empate sem gols com o Cuiabá pelo Brasileirão

Em um jogo fraco tecnicamente, o Santos empatou em 0 a 0 com o Cuiabá neste domingo, na Arena Pantanal, e perdeu a chance de se aproximar do pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Lisca chega aos 34 pontos e está na parte intermediária da tabela. O Cuiabá, que vive situação delicada na competição, tem 25 pontos e termina a rodada na zona de rebaixamento.

Irritada com a atuação da equipe, a torcida do Santos vaiou o time. Aos substituir o atacante Soteldo no segundo tempo, o técnico Lisca também foi alvo dos torcedores que chamaram o treinador santista de burro.

Os dois times voltam a campo só no final de semana pelo Brasileiro. O Cuiabá recebe o São Paulo no próximo domingo. O Santos também vai atuar como mandante e enfrenta o Goiás, na Vila Belmiro, na segunda-feira, no complemento da 25ª rodada.

O primeiro tempo teve início com o Cuiabá arriscando mais na parte ofensiva. O goleiro João Paulo fez pelo menos duas defesas importantes para segurar o ímpeto dos donos da casa.

O time do técnico Lisca abusou dos toques laterais e mostrou lentidão no momento de fazer a transição da defesa para o ataque. O reflexo disso foi o número de finalizações ao fim dos primeiros 45 minutos. O Cuiabá finalizou dez vezes contra dois arremates do Santos.

Deyverson, ex-Palmeiras, foi um dos destaques ofensivos do Cuiabá pela sua movimentação e perdeu boa chance de abrir o marcador aos 31 minutos.

Na etapa final, o Santos voltou com mais atitude e, logo no início, Lucas Braga chutou cruzado para boa defesa do goleiro Walter. Pressionado pela necessidade de vitória pela má campanha no Brasileiro, o Cuiabá também se lançou mais ao ataque e o jogo ficou mais franco.

Com mais espaços, Lisca colocou Lucas Barbosa e Rwan para renovar o fôlego da equipe e aumentar a movimentação na frente. Mais acionado, Soteldo passou a jogar também pelo meio e as chances de gol começaram a aparecer.

No final da partida, o Cuiabá chegou a balançar a rede com Rodriguinho. O gol, porém, foi anulado pelo toque de mão de Felipe Marques na origem da jogada.

No fim do jogo, os dois times acabaram diminuindo o ritmo. Sem força para chegar ao gol do Cuiabá com a saída de Soteldo, o time passou a tocar a bola a fim de garantir o empate e o ponto conquistado fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 0 x 0 SANTOS

CUIABÁ - Walter; João Lucas (Camilo), Marllon, Joaquim, Paulão e Igor Cariús (Sidclay); Marcão Silva, Pepê e Alesson (Rafael Gava); André Luís (Felipe Marques) e Deyverson (Rodriguinho). Técnico: António Oliveira.

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo, Carabajal (Lucas Barbosa); Lucas Braga, Bryan Angulo (Rwan) e Soteldo (Angelo). Técnico: Lisca.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 599.135,00.

PÚBLICO - 19.136 presentes.

LOCAL - Estádio Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).