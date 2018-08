Santos libera David Braz e Emiliano Vecchio para negociar com outros clubes

Um dia depois da derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Santos teve uma reapresentação agitada nesta quinta-feira no CT Rei Pelé. Além da apresentação oficial do atacante paraguaio Derlis González, contratado junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, a diretoria revelou que o zagueiro David Braz e o volante argentino Emiliano Vecchio foram liberados pela comissão técnica porque estão negociando suas transferências para outros clubes.

+Na estreia de Cuca e do VAR, Santos perde para o Cruzeiro na Vila

Os dois serão desfalques do Santos na partida contra o Botafogo, neste sábado, às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. David Braz é titular absoluto da equipes na temporada, enquanto que Vecchio perdeu espaço durante o período em que Jair Ventura era o treinador - foi demitido na semana passada e substituído por Cuca.

Para deixarem o Santos, o zagueiro teria uma proposta de um clube da Turquia e o argentino não quis revelar o seu destino. A direção do clube da Baixada Santista também não confirma com quem os jogadores estão negociando.

Além dos dois, Cuca não poderá contar com o atacante Eduardo Sasha e o zagueiro Lucas Veríssimo contra o Botafogo. O primeiro tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e seu prazo de retorno é de 10 dias. Já o segundo ainda trata de uma lombalgia.

Na reapresentação desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, somente os jogadores reservas treinaram no gramado. Os titulares da partida contra o Cruzeiro fizeram um trabalho regenerativo na academia.