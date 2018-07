Santos minimiza decisão da Fifa e exalta importância de títulos da era Pelé

O Santos disse nesta sexta-feira, por meio de comunicado oficial, que não recebeu aviso da Fifa sobre a decisão de não considerar os títulos mundiais de clubes disputados antes do ano 2000. O clube alvinegro, que ganhou a comepetição em 1962 e 1963, afirmou que as conquistas da ocasião merecem ser reconhecidas da mesma maneira que os títulos posteriores obtidos por outras equipes.

"O Santos Futebol Clube informa que até o momento não foi oficiado pela Fifa em relação a este assunto, para conhecer os critérios adotados pela entidade. De qualquer maneira o Clube entende que as conquistas realizadas à época terão sempre a relevância e a mesma importância histórica no cenário do futebol mundial", diz o clube.

A equipe que tinha Pelé, mais jogadores como Coutinho, Zito e Pepe, foi o primeiro clube brasileiro a ganhar uma Libertadores, em 1962. Naquele ano, na disputa do Mundial o Santos enfrentou o Benfica, de Portugal, ganhador da Liga dos Campeões. O Alvinegro levou a melhor ao ganhar os dois encontros, ao fazer 3 a 2 no Maracanã, no confronto de ida, e 5 a 2 em Lisboa, na volta.

No ano seguinte o Santos repetiu o feito, mas diante do Milan. Após perder por 4 a 2 em Milão e devolver o mesmo placar no Pacaembu, houve um jogo desempate, disputado no Maracanã dois depois. A equipe da Vila Belmiro ganhou por 1 a 0, gol de Dalmo, de pênalti, e confirmou a segunda conquista consecutiva.