Santos quer vitória sobre Atlético-MG para manter sonho do título

Os jogadores do Santos apostam em uma partida difícil e respeitam o poderio ofensivo do Atlético Mineiro, mas projetam em uma vitória sobre o time mineiro, neste sábado, às 17 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para a equipe continuar firme no G4 e também sonhando com o título da competição. O discurso foi encabeçado pelo experiente volante Renato.

"São jogos difíceis, a gente sabe que final de campeonato todo mundo está brigando por algum objetivo, tanto na parte de cima quanto na parte debaixo da tabela. São jogos complicados, mas nada impossível. Depende só de nós. E quando você depende só de você mesmo, se pode fazer as coisas dentro de campo o melhor possível, as sete vitórias (jogos restantes) podem acontecer", projetou o atleta.

O time santista vive uma fase turbulenta na temporada. Após a derrota para o São Paulo (2 a 1), na rodada passada, o técnico Levir Culpi foi demitido e o auxiliar Elano assumiu o posto interinamente até o final desta temporada. Dias antes, o lateral-esquerdo Zeca havia pedido a rescisão do contrato com o clube por divergências trabalhistas e devido à pressão que sofria de parte da torcida.

Mas o apoio do torcedor é visto como fundamental para que o Santos mantenha acesa a chama de uma taça que não conquista há 13 anos. A última vez que o clube alvinegro venceu um Brasileirão foi em 2004, com uma equipe que tinha entre os principais destaques o atacante Robinho, hoje no Atlético Mineiro.

"Aquilo que a gente sempre fala. O torcedor que nos ajuda principalmente na vida. A gente sempre lembra aquela arrancada de 2015 (no Brasileirão). A Vila foi fator importantíssimo. A Vila é um alçapão. Os clubes vem aqui e respeitam. E a gente precisa voltar a ter isso. Temos que contar com o apoio do torcedor", destacou Renato.

Para o desafio diante do time mineiro, Elano deverá fazer duas alterações em relação à derrota para o São Paulo. O lateral-esquerdo Caju será o substituto de Jean Mota (suspenso). No setor ofensivo, o colombiano Jonathan Copete (com conjuntivite) perderá o lugar para o jovem Arthur Gomes.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X ATLÉTICO-MG

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Caju; Renato, Alison e Lucas Lima; Arthur Gomes, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico: Elano (interino).

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Otero, Robinho e Cazares; Fred. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Local: Vila Belmiro, em Santos

Horário: 17h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Na TV: PPV