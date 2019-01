São Bento x Santos: como assistir ao vivo a partida pela TV

São Bento e Santos medem forças nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. Confira a tabela completa do Paulistão 2019.

Na primeira rodada do Paulistão, ainda em clima de pré-temporada, o Santos não teve uma grande atuação, mas fez o suficiente para derrotar a Ferroviária por 1 a 0, em casa. O resultado deixou o time da Vila Belmiro como líder do Grupo A, com três pontos, já que foi o único do grupo a vencer.

Já o São Bento foi até Ribeirão Preto e voltou para Sorocaba com um empate por 1 a 1. O placar deixou o São Bento com um ponto no Grupo B, ao lado do Palmeiras. O líder é o Novorizontino.

Veja os jogos da segunda rodada do Paulistão 2019

Quarta-feira

17h Ferroviária x Ponte Preta

19h15 Guarani x Corinthians

19h15 Oeste x Bragantino

21h Palmeiras x Botafogo

Quinta-feira

17h30 Mirassol x Red Bull

19h15 São Bento x Santos

21h Novorizontino x São Paulo

21 São Caetano x Ituano