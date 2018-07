São José-RS, Treze-PB e Imperatriz-MA vencem e obtêm o acesso à Série C de 2019

O futebol brasileiro já tem três novos integrantes na Série C de 2019. São José-RS, Treze-PB e Imperatriz-MA confirmaram as suas vagas neste domingo, quando foram realizados três jogos de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional. O quarto semifinalista vai ser conhecido nesta segunda-feira no duelo entre Campinense-PB e Ferroviário-CE.

+ Confira a tabela da Copa do Mundo da Rússia

O resultado deste jogo também vai definir os cruzamentos. No momento, o São José já tem garantida a melhor campanha com 28 pontos, seguido por Treze com 23, Campinense com 22 e Imperatriz e Ferroviário, com 21.

O Ferroviário pode se classificar perdendo no tempo normal por um gol de diferença (venceu em Fortaleza por 3 a 2) e garantir a sua vaga nos pênaltis. No momento, o Imperatriz leva vantagem sobre o time cearense no número de vitórias (6 a 5) e ficaria em terceiro lugar.

Em Porto Alegre, o São José venceu o Linense-SP por 2 a 0 e superou a derrota por 1 a 0 no interior paulista. O time gaúcho chega ao acesso com méritos, afinal tem a melhor campanha da competição. Os gols foram marcados no segundo tempo por Fábio, em cobrança de pênalti, e Márcio.

CONFUSÃO

A mesma sorte não teve o outro representante gaúcho e bem mais tradicional: o Caxias-RS. Mesmo atuando no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), perdeu para o Treze por 3 a 1. Na Paraíba já tinha perdido por 1 a 0.

O desespero chegou ao extremo no time gaúcho, quando viu o adversário aumentar o placar para 3 a 1 aos 40 minutos do segundo tempo, com Dedé. Após o gol, o meia paraibano teria provocado a torcida local. Os jogadores dentro do campo se revoltaram com a atitude e correram atrás dele.

Dedé foi perseguido e seguiu em direção aos vestiários. Torcedores invadiram o gramado e os atletas do Treze ficaram acuados na porta do vestiário. Sem condições para o jogo continuar, o árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro encerrou o duelo após nove minutos de tumulto.

Sobraram emoções no Amazonas com a vitória do Manaus-AM sobre o Imperatriz por 2 a 1, de virada. O time maranhense tinha vencido na ida por 1 a 0 e a definição saiu nos pênaltis. O clube do Maranhão garantiu a vaga e o acesso nos pênaltis: 3 a 2.

Confira a rodada de volta das quartas de final da Série D do Brasileiro:

Domingo

São José-RS 2 x 0 Linense-SP (ida - 0 x 1)

Caxias-RS 1 x 3 Treze-PB (ida - 0 x 1)

Manaus-AM 2 (2) x (3) 1 Imperatriz-MA (ida - 0 x 1)

Segunda-feira

19 horas

Campinense-PB x Ferroviário-CE (ida - 2 x 3)