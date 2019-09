São Paulo acerta empréstimos de Júnior Tavares e Gabriel Novaes

O São Paulo emprestou dois jogadores que não vinham sendo aproveitados pelo técnico Cuca. O lateral-esquerdo Júnior Tavares defenderá o Portimonense, de Portugal, e o atacante Gabriel Novaes foi para o Córdoba, clube da terceira divisão da Espanha.

Júnior Tavares havia retornado ao São Paulo em julho após ter sido emprestado para a Sampdoria, da Itália. O jogador participou apenas de um jogo-treino contra o Nacional-SP com o restante do elenco tricolor. Para a lateral-esquerda, Cuca tem Reinaldo como titular e Léo como reserva imediato.

Gabriel Novaes, por sua vez, estava emprestado ao Barcelona B. Ele foi artilheiro do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com dez gols marcados, mas não recebeu chances no elenco profissional. Aos 20 anos, o atacante tem contrato com o São Paulo até o fim de 2022.

Com a saída de Júnior Tavares, o São Paulo diminui a folha salarial de jogadores que não estão sendo aproveitados por Cuca. O volante Jucilei e o lateral-direito Bruno Peres estão afastados do elenco, mas ainda não encontraram outro clube para defender.

Na semana passada, o São Paulo já havia acertado o empréstimo do meia-atacante Everton Felipe para o Athletico-PR. Ele estava integrado ao elenco, mas chegou a ficar cerca de dois meses sem atuar.