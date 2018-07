São Paulo consegue liminar para não pagar taxa de policiamento em jogos

O São Paulo não precisará pagar a taxa de policiamento de cerca de R$ 50 mil a cada jogo como mandante a partir do duelo deste domingo contra o Bahia no Morumbi. O clube conseguiu uma liminar na Justiça do Estado, que foi concedida pela juíza Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso, no fim desta semana.

O clube argumentou que a segurança pública é um serviço geral e que a taxa recolhida pelos jogos não era destinada à remuneração dos policiais que estava no evento, que recebem remuneração regular.

Corinthians e Palmeiras já tinham conseguido liminares como esta há algumas semanas e, agora, o Estado tem até 30 dias para apresentar recurso.

A expectativa é de grande público no estádio do Morumbi neste domingo, no último compromisso do São Paulo no ano. 40 mil ingressos foram vendidos a R$ 1, e o clube espera receber cerca de 60 mil para o jogo contra os baianos.