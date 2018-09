São Paulo encara o Botafogo por liderança e moral antes de 'finais'

O São Paulo visita o Botafogo na tarde deste domingo, às 16h, no Engenhão, no Rio, em busca da manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, da confiança que uma vitória trará às vésperas de duas das partidas mais importantes para o time na reta final do ano.

Após encarar os cariocas, a equipe do técnico Diego Aguirre terá pela frente praticamente duas finais: no próximo sábado, véspera das eleições no País, joga o clássico contra o Palmeiras, no Morumbi. Em seguida, no dia 14, pega o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Os dois são concorrentes diretos na luta pelo título nacional, daí a importância de chegar à frente deles na tabela. Além disso, a campanha cheia de oscilações no returno requer reação imediata. O time já colecionou tropeços diante de rivais posicionados na parte de baixo da tabela, como Paraná e América-MG (empates por 1 a 1), que custaram pontos preciosos. O Botafogo, que iniciou a 27.ª rodada na 12.ª colocação da tabela, a quatro pontos da zona do rebaixamento, não pode ser um novo obstáculo intransponível.

"Esperamos um jogo bem difícil, o Botafogo está mais perto da zona de rebaixamento e precisa da vitória, mas queremos os três pontos. Vamos lá para vencer. Os outros times estão encostando. Para manter a liderança, dependemos só de nós", afirmou o volante Jucilei.

Para esta partida, Aguirre não poderá contar mais uma vez com o meia-atacante Everton, que não se recuperou de dores musculares na perna esquerda. Além dele, o zagueiro Arboleda, suspenso, também é baixa. Por outro lado, o treinador ganhou os reforços do lateral-direito Bruno Peres, de volta após período fora por lesão, e de duas peças que não enfrentaram o América-MG porque estavam suspensos: Bruno Alves e Rojas.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Marcinho, Igor Rabello, Joel Carli e Moisés; Gustavo Bochecha, Rodrigo Lindoso e Jean; Erik, Kieza e Luiz Fernando. Técnico: Zé Ricardo.

SÃO PAULO: Sidão; Bruno Peres, Anderson Martins, Bruno Alves e Edimar; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Diego Souza e Reinaldo. Técnico: Diego Aguirre.

Juiz: Rafael Traci (PR).

Horário: 16h.

Local: Engenhão, no Rio.

TV: Globo.

Ao vivo: estadao.com.br/e/spfcvivo