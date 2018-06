São Paulo faz clássico com o Corinthians para 'virar a chave' após oscilações

Para o São Paulo, uma vitória sobre o Corinthians hoje no Morumbi na abertura do duelo entre eles pelas semifinais do Paulistão representa, antes de tudo, um alívio depois de um início de temporada cheio de oscilações. O clima é de impaciência por todos os lados no clube. O torcedor, que marcou a última temporada pelo apoio incondicional mesmo na má fase, dá mostras de que exige mais do time e da diretoria.

No CT, treinos fechados e clima de mistério. Os jogadores também reconhecem o incômodo. Depois de três derrotas em clássicos nos embates com Palmeiras, Santos e Corinthians no ano, o São Paulo sabe que não pode tropeçar de novo.

Quarta força do Estado neste início de ano, o Tricolor tenta deixar a instabilidade para trás e continuar a crescente que começa a aparecer com o comando de Diego Aguirre, que faz hoje apenas seu terceiro jogo à frente da equipe. Erros que se tornaram comuns, como passes errados e muita bola recuada, são um desafio. O padrão exigido pelo comandante é de um time com atitude, como demonstrou ser possível no duelo de volta com o São Caetano pelas quartas.

Tudo que o São Paulo não quer é que esta temporada seja pior ou mesmo parecida com 2017. Foram três eliminações seguidas no primeiro semestre: no Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O São Paulo disputa os mesmos torneios neste ano. E vencer o Corinthians hoje pode redesenhar o ano para o time tricolor, que até aqui ainda não convenceu ninguém de que pode brigar por títulos, ou mesmo fugir das quedas.

Em xeque, as apostas do trio Raí, Ricardo Rocha e Lugano, que estão no comando do futebol tricolor e são os principais responsáveis pela montagem da equipe para a temporada. Passar do Corinthians na semifinal do Paulistão é o primeiro grande desafio para que os planos do clube com a nova diretoria de futebol sejam mantidos.

Outro ingrediente que faz o São Paulo jogar pressionado hoje são os tabus recentes. O time não vence o Paulistão desde 2005 e, após o vice-campeonato de 2006 nos pontos corridos, não chegou mais em nenhuma decisão do Estadual. Não fatura um título importante desde a Sul-Americana de 2012. Contra o rival de hoje, amarga o tabu de não conseguir eliminá-lo em disputas de mata-mata desde 2000, quando tirou o Corinthians da decisão do Paulistão.

O Corinthians vai tentar se favorecer desse cenário de impaciência e pressão no São Paulo. Atual campeão e invicto em clássicos no ano, o time precisará colocar em prática o que aprendeu com o susto de ter perdido para o Bragantino na primeira partida das quartas. Fábio Carille aposta no momento de tranquilidade da equipe para chegar mais uma vez à final.

Mas o comandante reconhece que o São Paulo passa por um processo de mudanças. Não fala em favoritismo, projeta um jogo difícil e diz que vê o time do Morumbi diferente com a chegada de Aguirre. Carille quer atenção em campo.

“Assisti ao jogo na terça (vitória sobre o São Caetano por 2 a 0) e já vi o São Paulo com uma postura diferente, com os jogadores mais agressivos”, afirmou o treinador. “Eu tenho certeza de que vai ser um grande jogo essa semifinal, repetindo o que aconteceu ano passado. Serão dois grandes jogos.”

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Corinthians

São Paulo: Sidão; Militão, Arboleda, B. Alves e Reinaldo; Jucilei, Liziero (Petros), Nenê e L. Fernandes; M. Guilherme e Tréllez. Técnico: Diego Aguirre.

Corinthians: Cássio; Mantuan, P. Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel (Ralf), Maycon; M. Vital, Rodriguinho e Clayson (E. Sheik); Júnior Dutra; Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Raphael Claus.

Local: Morumbi.

Horário: 16h.