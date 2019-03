São Paulo pretende voltar a jogar no Morumbi após clássico com o Palmeiras

Os jogos da equipe profissional do São Paulo devem voltar ao estádio do Morumbi após o clássico contra o Palmeiras, neste sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O clube acredita que poderá reabrir o seu complexo social antes do prazo de 30 dias após o primeiro - e mais severo - alagamento, que aconteceu no dia 2 de março.

O jogo seguinte da equipe, após o chamado Choque-Rei, será diante do São Caetano, no ABC. A primeira partida no Morumbi após o alagamento será, portanto, nas quartas de final Paulistão, desde que o time confirme sua classificação à fase decisiva.

Na terça-feira, o clube recebeu a visita do prefeito regional do Butantã, Paulo Vitor Sapienza, para vistoria no complexo social e no estádio do Morumbi.

O foco principal da vistoria foi o exame das galerias pluviais subterrâneas. A partir do resultado, será feito um mapeamento para identificar eventuais rompimentos que necessitem de restauração ou até outras intervenções. No complexo social, o clube está concluindo a limpeza e higienização, principalmente em relação às estruturas que contemplam o parque aquático.