São Paulo se torna mais versátil com Daniel Alves e Juanfran, projeta Cuca

Cuca inicia a semana com motivos de sobra para esbanjar confiança no São Paulo. Além da vitória por 3 a 2 sobre o Santos, no sábado, e a proximidade dos líderes, o treinador acredita que terá Daniel Alves e Juanfran em campo no domingo, contra o Ceará, e já pensa como escalar os dois atletas experientes no time. A versatilidade de ambos é algo que agrada muito ao treinador.

Sem dar muitos detalhes, Cuca já avisou que irá conversar com os dois jogadores para tentar definir o melhor posicionamento de ambos. Embora tanto o brasileiro como o espanhol tenha feito a carreira como lateral-direito, ambos podem atuar em várias posições e o treinador acredita que isso possa ajudar o São Paulo a mudar de postura durante as partidas.

O treinador projeta que Daniel Alves possa jogar como lateral, meia, segundo volante e em uma segunda linha pela direita - em uma formação com duas linhas de quatro jogadores cada e mais dois atacantes. Já Juanfran tem características mais defensivas e sua utilização pode acontecer também como lateral, zagueiro ou segundo volante. "Eles abrem bem o leque", disse Cuca.

Para o jogo com o Ceará, Cuca pode colocar Daniel Alves mais avançado e Juanfran na lateral. "Eles mudam esquemas táticos e gosto de times versáteis, que mudam esquema sem fazer trocas (de jogadores", comemorou o comandante são-paulino.

E antes da vitória, olha só quem conheceu a torcida são-paulina de perto... #LaCasaDeJuan pic.twitter.com/GPvctXFHDp — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 11, 2019

Além da ajuda técnica, a experiente da dupla de reforços pode ajudar também no lado psicológico, em especial aos atletas mais jovens. Daniel Alves, por exemplo, tem demonstrado um rápido entrosamento com seus novos companheiros fora de campo e muita dedicação nos treinamentos. Segundo Cuca, ele foi o último jogador a sair do gramado nos treinos de quinta e sexta. Vale lembrar que os treinamentos do São Paulo, na maioria das vezes, são fechados para a imprensa.

Após 14 rodadas, o São Paulo aparece na quinta colocação, com 24 pontos, oito a menos que o líder Santos. O time tricolor tem um jogo a menos que todos os clubes que estão acima dele, já que o duelo com o Athletico-PR foi remarcado para o dia 21 de agosto.