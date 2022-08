São Paulo tenta encerrar jejum de vitórias no Brasileirão para não repetir campanha de 2021 

Se está forte nas Copas, principalmente na Sul-Americana, em que avançou às semifinais ao eliminar o Ceará, no Brasileirão, o São Paulo derrapa. Vive má fase e precisa dar uma resposta se não quiser ficar ainda mais próximo da zona de rebaixamento. Para reagir, tem de vencer o Red Bull Bragantino neste domingo, às 16h, no Morumbi, em duelo da 22ª rodada.

O São Paulo está há seis jogos sem triunfar no certame nacional. São quatro empates e duas derrotas nesse período. O último resultado positivo já tem mais de um mês. Foi o 2 a 1 em cima do Atlético-GO, em 3 de julho. Os tropeços consecutivos, o último deles um revés por 2 a 0 para o Flamengo em casa, deixaram a equipe distante dos líderes e próxima do grupo que briga contra o descenso.

Curiosamente, o time de Rogério Ceni tem nesta edição a mesma pontuação somada nas primeiras 21 rodadas do Brasileirão do ano passado, quando era comandado pelo argentino Hernán Crespo. A diferença é o número de vitórias, empates e derrotas.

Na temporada passado, o time, até a 22ª rodada, registrou seis vitórias, oito empates e sete derrotas. Neste ano, são cinco triunfos, 11 igualdades e cinco reveses.

A campanha ruim no torneio nacional fez Crespo ser demitido em 2021. É improvável que Ceni tenha o mesmo fim do antecessor porque conduziu o São Paulo às semifinais da Sul-Americana e está perto de levá-lo à mesma fase da Copa do Brasil. No entanto, o treinador avisou que não quer passar pelo mesmo drama agora.

"Estamos em uma situação de meio de tabela já ficando apertado", admitiu o técnico. "Estamos sem tempo de recuperação, com uma viagem grande e contra um rival mais descansado, trocaremos alguns jogadores, mas vou fazer um time competitivo para buscar a vitória que é muito importante".

Ele terá o reforço do atacante argentino Nahuel Bustos, apresentado na semana passada e que tem treinado desde então com os demais companheiros. A baixa é o volante Pablo Maia, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Galoppo; Nikão, Patrick e Marcos Guilherme. Técnico: Rogério Ceni.

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Kevin Lomónaco e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Praxedes; Artur, Jan Hurtado e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

Juiz: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

Horário: 16h

Local: Estádio do Morumbi.

TV: Globo e Premiere.